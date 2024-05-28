В предгорном селе Аршты Ингушетии провели обрезку деревьев вдоль линий электропередач

Как сообщили газете «Ингушетия» во властных структурах Сунженского района республики, деревья разрослись и частично задели линию, что негативно сказывалось на качестве электроснабжения в районе. После проведенных работ потери электроэнергии значительно сократились.

«Выражаем огромную благодарность руководству Районных электрических сетей и работникам, принявшим участие в данной важной работе», — заявили в администрации села.