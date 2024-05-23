В предгорном селе Даттых Ингушетии устранили проблему с водоснабжением 

Как информировали газету «Ингушетия» власти района, благодаря своевременным действиям удалось в короткие сроки очистить водозабор от ила и наносного мусора, таким образом, водоснабжение села было возобновлено.

«Для недопущения подобных ситуаций в будущем трудно переоценить необходимость постоянного контроля и обслуживания водозаборных систем, так как бесперебойное поступление воды является важнейшим фактором для жителей Даттыха», — отметили в муниципальном образовании.