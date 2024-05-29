В предгорной Ингушетии состоялось открытие новой зоны отдыха у родника 

В сельском поселении Галашки состоялось открытие новой зоны отдыха у родника «ЖIагIийче», сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района республики.

Отмечается, что общественная территория благоустроена в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Теперь посетители достопримечательности могут в полной мере насладиться отдыхом в комфортных беседках, покататься на качелях и пройти по освещенной тропе, а также освежиться холодной экологически чистой водой из родника.