В Псковской области обнаружены фрагменты самолета Героя ВОВ из Ингушетии 

Как сообщил в своем Telegram-канал Глава региона Махмуд-Али Калиматов, данные подтверждены материалами архива Минобороны России.

По его словам, 21 октября в Новосокольниках состоится торжественная передача двигателя, хвостовой части и других фрагментов самолета Як-7Б.

«Благодаря усилиям поисковых отрядов нынешние и будущие поколения смогут сохранить память о тех, кто сражался за нашу свободу и защищал родную страну. Мурад Оздоев проявил себя как мужественный и опытный летчик, участвовавший в воздушных боях и выполнявший важные боевые задачи. Его имя навсегда останется в памяти народа как один из символов героизма и самоотверженности», — отметил руководитель субъекта.

Мурад Ахмедович Оздоев 10 марта 1922 года в Назрани Горской АССР. В 1941 году он имел на руках свидетельство об окончании Армавирской военной авиационной школы пилотов и одним из первых добровольцем ушел на фронт.

В годы войны младший лейтенант Мурад Оздоев прекрасно освоил различные типы самолетов и был на хорошем счету у командования. Всего за весь период войны летчик совершил 248 боевых вылетов и лично сбил 8 самолетов противника, в том числе один «Фоке-Вульф 189».

25 января 1944 года в Псковской области при выполнении очередного боевого задания истребитель Мурада Оздоева был сбит зенитной артиллерией. После чего он направил свой самолет прямо на эшелоны врага, а сам в последний момент успел выброситься с парашютом, но, к несчастью, приземлился на вражеской территории. Летчик был ранен и долго находился без сознания. Так он оказался в плену, дважды пытался бежать и был освобожден в 1945 году.

Звания Героя России Мурад Оздоев был удостоен в мае 1995 года, когда Президент страны подписал соответствующий указ.

25 февраля 1999 года Мурада Ахмедовича не стало. Его имя носит вторая общеобразовательная школа в Назрани.