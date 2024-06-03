В РУДН прошло мероприятие, посвященное столетию государственности Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве республики, организаторы представили увлекательную культурную программу с национальными танцами и музыкой, а также провели викторину, которая познакомила студентов с историей и культурой Ингушетии, а победители получили памятные призы.

После этого все желающие смогли угоститься традиционными ингушскими блюдами и посмотреть национальные костюмы и атрибутику республики.