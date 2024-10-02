В ряде населенных пунктов Ингушетии отключат газ и свет 

В городе Малгобеке на улице Нурадилова будет приостановлено газоснабжение с 9 до 16 часов.

С 10 до 18 часов сегодня без электричества останутся жители сельских поселений Новый Редант, Аки-Юрт, Сагопши, Южное, Зязиков-Юрт и частично Нижние Ачалуки Малгобекского района.

Жителей в чрезвычайном ведомстве призвали быть бдительными, следить за газовым и электрическим оборудованием.