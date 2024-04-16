В ряде населенных пунктов Ингушетии отключат свет

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике, света не будет с 12:30 до 18 часов. Это плановое отключение, связанное с проведением ремонтных работ.

Местное население просят соблюдать осторожность и внимательно следить электроприборами, а также передать данную информацию своим знакомым и соседям.

При возникновении вопросов или проблем, связанных с энергоснабжением обращаться в ЕДДС Малгобекского района по телефону 8 (8734) 62-41-81.