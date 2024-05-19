В сбыте поддельного алкоголя подозревается житель Ингушетии 

По данным собеседника издания, 6 мая текущего года в торговом павильоне, расположенном на территории рынка города Сунжа, правоохранителями изъята партия бутылок, в которых содержится спиртосодержащая жидкость.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия.