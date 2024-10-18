В селах Сунженского района Ингушетии ведется работа по подготовке ко Дню народного единства

Как информировали газету «Ингушетия» в администрации района, в настоящее время установлены яркие растяжки и баннеры по заявленной тематике. На них изображения символов единства, дружбы и сотрудничества, семейных ценностей.

Кроме того, местные творческие коллективы готовят музыкальные и танцевальные номера, которые представят на праздничных подмостках.