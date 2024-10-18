В селах Сунженского района Ингушетии ведется работа по подготовке ко Дню народного единства

В Сунженском районе активно ведется работа по праздничному оформлению улиц в сельских поселениях ко Дню народного единства.
Как информировали газету «Ингушетия» в администрации района, в настоящее время установлены яркие растяжки и баннеры по заявленной тематике. На них изображения символов единства, дружбы и сотрудничества, семейных ценностей.
Кроме того, местные творческие коллективы готовят музыкальные и танцевальные номера, которые представят на праздничных подмостках.
«Такие мероприятия объединяют, сплачивают народы, знакомят с национальными культурами. Они подчеркивают силу единства и солидарности», — подчеркнули организаторы празднеств.