В селе Алхасты Ингушетии начали прокладывать новый водопровод

Отмечается, что в настоящее время работы проводятся на улице Базоркина и в переулке Белхороева. Также специалисты укладывают трубу ПВХ диаметром 100 мм и толщиной стенки 10 мм. Кроме того, рабочая бригада намерена установить пожарные гидранты для обеспечения пожарной безопасности и более эффективного тушения в случае возгорания.

По словам представителя муниципального образования, прокладка новых водопроводных труб будет продолжена на улицах Школьная и Новая. Общая протяженность проложенных водопроводных труб достигнет 1300 метров.