В селе Аршты Ингушетии с населением 1,5 тыс. человек решена проблема водоснабжения 

Руководство региона на протяжении нескольких лет активно работало над улучшением ситуации. Были выкопаны несколько коптажных колодцев на территории села, проложена водопроводная сеть и построен резервуар объемом 300 кубических метров. Однако после обследования территории выяснилось, что скважины загрязнены сланцем и источник чистой воды отсутствует.

После этого специалисты провели изыскательские работы, определили местонахождение запасов подземной чистой воды и приняли решение пробурить скважину в соседнем селе Чемульга. Анализ показал, что качество воды там соответствует нормам ГОСТа.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды жителям Аршты из правительственного фонда республики дополнительно было выделено 6 миллионов рублей. Эти средства направлены на установку перевалочного накопителя объемом 100 кубометров с насосом, а также прокладку труб протяженностью 3 км. Все работы были выполнены в срок.

В сельском поселении проживает более 1500 человек, и теперь у них есть доступ к чистой воде. Создание благоприятных условий проживания для граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах, является приоритетной задачей властей, отметил в своем Telegram-канале руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.