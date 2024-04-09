В селе Галашки Ингушетии похоронили погибшего участника СВО Хаджи-Мурада Келиматова

Выразить соболезнования родным и близким бойца приехали представители органов исполнительной власти республики во главе с первым заместителем председателя правительства Магомедом Евлоевым, который отметил, что гибель защитника Отечества — это общая боль и потеря для всех.

Вице-премьер оказал материальную помощь родным и близким воина, от имени Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова заверил их в поддержке властей республики в дальнейшем.

Ранее руководитель субъекта отметил, что каждый участник специальной военной операции «является настоящим героем, их подвиги навсегда останутся в памяти народа и сердцах людей». Он напомнил, что трое военнослужащих из республики удостоены высокого звания Героя России, а 68 бойцов награждены орденами Мужества.