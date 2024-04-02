В селе Инарки Ингушетии построили новую школу на 540 мест

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минстрое региона, школа расположена на площади 3 га и представляет собой трехэтажное здание, оснащенное всем необходимым оборудованием. В здании есть столовая, медицинский блок, лаборатория, лифт, обеденный и спортивный залы. Кроме того, для проведения культурно-массовых мероприятий предусмотрен актовый зал.

Отмечается, что во дворе учреждения имеется игровая зона для начальной школы, спортивная площадка, футбольное поле и беговые дорожки. Территория благоустроена и озеленена.

«Заказчиком строительства является Минстрой Ингушетии. Подрядными работами занимается компания «Стройгрупп-идеал», — добавили в ведомстве.

Контрактная стоимость объекта составила свыше 586 млн руб.