Школа на 720 мест откроется в селе Плиево Ингушетии до конца текущего года

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального Минстроя, на данный момент строители ведут работы по армированию и пароизоляции. На стадии завершения находится кладка стен. В скором времени начнется внутренняя отделка здания и монтаж различных коммуникационных систем.

«Согласно проекту, площадь будущего образовательного учреждения — более 1,2 га. Здесь предусмотрены актовый и спортивный залы, пищеблок, просторная столовая, свыше 60 рабочих кабинетов, санузлы, мастерские для занятий кружковой деятельностью, медицинский кабинет, лаборатории и гардеробная. Кроме того, на прилегающей территории расположатся площадки для игр, мини-футбольное поле и многое другое. Готовность учебного заведения оценивается приблизительно на 40%», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что подрядчиком в ходе строительства выступает фирма «Евростройсервис-2010». Объект, контрактная стоимость которого 514 млн рублей, планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года.