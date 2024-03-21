В селе Сурхахи Ингушетии открыли новую школу на 320 мест 

«Теперь у юных жителей сельского поселения есть достойные условия для получения знаний, социализации, духовного и физического развития. В новой школе на 320 мест имеются просторные классы, мастерские, спортивный и актовый залы, современный пищеблок, стадион и уличные площадки», — подчеркнул руководитель субъекта.

Отмечается, что образовательное учреждение оснащено всем необходимым оборудованием, в том числе и для занятий по технологии. Для этого предусмотрено 5 швейных машин, утюги для девочек и два конструктора модульных станков для мальчиков.

«Еще один общеобразовательный объект в нашей республике появился в рамках программы «Развитие образования», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Ранее наше издание информировало, что контрактная стоимость школы, заказчиком которого является Минстрой республики, составляет 291 млн рублей. Подрядчиком выступила компания ООО «Спецстрой».