В селе Сурхахи Ингушетии завершились работы по строительству амбулатории

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, возведение этого социального объекта стартовало в мае прошлого года, в настоящее время здание находится в стадии полной готовности.

Отмечается, что внутренние и фасадные работы подошли к концу. Отопление, канализация, электрические сети подведены, налажена система безопасности.

В медучреждении откроют свои двери взрослое и детское отделения. Там находятся кабинеты терапевта, стоматолога, гинеколога, врача общей практики, педиатра, процедурные и прививочные со всем функциональным оборудованием. Кроме того, имеется диагностическая лаборатория. Благодаря ей врачи будут иметь возможность оказывать больным полный спектр медуслуг.

Напомним, амбулатория появилась в отдаленном населенном пункте в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».