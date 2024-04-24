В селе Южное Ингушетии ведется строительство детсада на 120 мест

Строительные работы стартовали в марте этого года. В настоящее время рабочие занимаются послойной укладкой грунта. На стройплощадке задействовано пять единиц спецтехники.

«Здание детского сада согласно проекту двухэтажное. Дошкольное учреждение будет оснащено групповыми ячейками, вестибюлем с комнатой охраны и пожарным постом, гардеробной, санузлами, подвалом, медпунктом, пищеблоком, помещением для стирки, залами для проведения музыкальных и физкультурных занятий. Кроме этого, в детском саду будет создана благоприятная среда для маломобильных групп населения», — рассказал собеседник нашего издания.

Контрактная стоимость объекта — более 167 млн рублей. Подрядчиком в ходе строительства выступает компания «Евростройсервис — 2010». Заказчиком является Министерство строительства Ингушетии.

Отмечается, что на данный момент в селе также взводится школа на 320 ученических мест, а в 2023 году здесь был построен новый фельдшерско-акушерский пункт.