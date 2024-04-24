В селе Южное Ингушетии ведется строительство детсада на 120 мест

В сельском поселении Южное Малгобекского района в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских поселений» возводится детский сад, рассчитанный на 120 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя.
Строительные работы стартовали в марте этого года. В настоящее время рабочие занимаются послойной укладкой грунта. На стройплощадке задействовано пять единиц спецтехники.
«Здание детского сада согласно проекту двухэтажное. Дошкольное учреждение будет оснащено групповыми ячейками, вестибюлем с комнатой охраны и пожарным постом, гардеробной, санузлами, подвалом, медпунктом, пищеблоком, помещением для стирки, залами для проведения музыкальных и физкультурных занятий. Кроме этого, в детском саду будет создана благоприятная среда для маломобильных групп населения», — рассказал собеседник нашего издания.
Контрактная стоимость объекта — более 167 млн рублей. Подрядчиком в ходе строительства выступает компания «Евростройсервис — 2010». Заказчиком является Министерство строительства Ингушетии.
Отмечается, что на данный момент в селе также взводится школа на 320 ученических мест, а в 2023 году здесь был построен новый фельдшерско-акушерский пункт.