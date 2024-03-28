В школах Ингушетии с начала года проведено более 1 тыс. патриотических мероприятий

«Качественные изменения в системе образования возможны лишь при комплексном подходе к работе, и нацпроект «Образование» помогает нам в этом. Мы видим рост по всем направлениям», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, во всех образовательных учреждениях с появлением советников созданы штабы воспитательной работы: центры детских инициатив, школьные исторические музеи, спортивные клубы, кружки по интересам.

«Советники по воспитанию помогают детям заниматься активным досугом, раскрывать свой потенциал, расширять культурный диапазон, участвовать в творческих мероприятиях. Уверен, что наставники справятся с поставленными задачами. Особое внимание им стоит уделить работе в части формирования нравственных ценностей и воспитания будущих поколений в духе патриотизма — именно эту задачу ставит глава государства», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.