В школе города Сунжа открыли парту Героя в честь участника СВО Султана Хашагульгова

В мероприятии принимали участие глава администрации города Аслан Умаров, представители власти и общественных организаций, а также учащиеся и педагоги.

Герой России Султан Хашагульгов, отличившийся в боевых действиях, стал примером мужества для подрастающего поколения. В частности, к одному из орденов Мужества офицер был представлен за спасение бойцов из засады.

Колонна российской армии была окружена с двух сторон. Он взял на себя огонь, приказал развернуть «Грады» и полупрямой наводкой отразил удары противника.

Как ранее информировало наше издание, на днях начальнику артиллерии сводного мотострелкового подразделения, участнику СВО Султану Хашагульгову досрочно присвоено внеочередное воинское звание полковника.

«Очень рад за этого парня, чья военная карьера стремительно растет. Он высокий профессионал в военном деле и неоднократно доказывал это на поле боя. Уверен, что дела и поступки героя России Султана Хашагульгова являются убедительным примером для воспитания нашей молодежи в духе патриотизма и любви к своей Родине», — отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.