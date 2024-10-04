В школе Карабулака Ингушетии открыли «Парту Героя» в честь Ильяса Аушева

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в мероприятии приняли участие родственники бойца, почетные гости, представители горсовета, педагоги и ученики. Почетную миссию разрезания ленточки возложили на деда героя. Право сесть за эту парту дается лишь тем, кто отличился в учебе и общественной жизни школы.

Ильяс Аушев после нескольких лет учебы в школе поступил в Горский кадетский корпус в 2009 году. В 2021 году с отличием окончил Казанское высшее военное командное танковое училище. Служить пошел командиром танкового взвода. Награжден орденом Мужества посмертно.