В столице Ингушетии готовится основание для установки памятника Идрису Зязикову

Фонд создан в августе текущего года по инициативе небезразличных к истории ингушского народа жителей республики и вызвал живой интерес соотечественников в самом регионе и за его пределами.

За прошедшее время, при участии привлеченных художников, скульпторов и других специалистов, разработан и окончательно утверждены эскиз и структура памятника первому руководителю Ингушетии Идрису Бейсултановичу Зязикову.

По техническому заданию фонда, специализированное предприятие в Карелии до 1 декабря этого года должно завершить обработку всех конструктивных элементов памятника из мраморного камня.

Одновременно, две организации в Ростове-на-Дону работают над изготовлением бронзового бюста.

Одновременно продолжатся организационные мероприятия по оформлению документации и закладке аллеи «100-летия Ингушетии».

В фонде с благодарностью сообщили о тех, кто внес свою лепту и пожертвовал средства. Это — Калиматов М-А. М., Паланкоев А. М. (Москва), Барахоев Б. А. (Москва), Костоев И. М., Точиева С. Я., Джандигова З. С., Батхиев А. К., Костоев М. Д. и ООО «Консалт» — Гендиректор Хутиев Р. М.

Ранее наше издание информировало, что девизом фонда «Ингис» стали слова: «Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего».

Как отметил учредитель благотворительной организации, советник руководителя субъекта, заслуженный юрист России Исса Костоев, целью фонда является «сбор и демонстрация галереи всех сведений об истории ингушского народа».