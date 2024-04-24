В столице Ингушетии обновят дорогу на одной из центральных улиц 

Махмуд-Али Калиматов назвал это «отличной новостью для жителей Магаса», отметив, что обновление дороги, проложенной более 10 лет назад, проводится впервые. Объект планируется сдать к 30 июня.

Согласно проекту, на данной улице предусмотрено устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, установка бордюров, ремонт тротуаров, приведение в порядок пешеходных зон и нанесение разметки термопластиком. На данный момент начались работы по замене асфальтного покрытия.



«Хорошая дорога — это, в первую очередь, повышение безопасности водителей и пешеходов, а также развитие инфраструктуры нашей столицы», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.



Он напомнил, что благодаря высоким темпам работ регионального Минавтодора республика уже несколько лет подряд занимает лидирующие места в рейтинге регионов России по качеству дорог. Достижения в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году были отмечено вице-премьером страны Маратом Хуснуллиным в ходе заседания рабочей группы по развитию регионов.



«Планируем держать такую планку и в этом году», — добавил руководитель субъекта.