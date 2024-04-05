В столице Ингушетии провели международный турнир по стрельбе из лука среди студентов

Отмечается, что состязания организованы на базе Центра культуры, спорта и туризма города Магаса.

«Студенты соревнуются в нескольких дисциплинах. При содействии Ингушского госуниверситета удалось привлечь молодежь, обучающуюся на разных направлениях», — рассказали газете «Ингушетия» в ЦКСиТ.

По результатам соревнований лучшей лучницей стала студентка исторического факультета ИнгГУ Хава Дениева, на вторую и третью ступени пьедестала поднялись Айна Алиева и Хади Галаева с филологического факультета.

Среди молодых людей победу праздновал Амерхан Евлоев (исторический факультет). Серебро и бронза достались будущим врачам Исламу Борову и Юнусу Исмаилову.

По словам тренера по стрельбе из лука Салмана Цороева, спартакиада продолжится после окончания праздника Ид аль-Фитр (Мархаш). Тогда участники спортивных мероприятий будут состязаться в таких видах спорта, как волейбол, уличный баскетбол, гиревой спорт, легкая атлетика, настольный теннис.