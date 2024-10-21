В столице Ингушетии пройдет выставка трофейной техники стран НАТО 

В столице Ингушетии 2-4 ноября текущего года пройдет масштабная выставка трофейной боевой техники и вооружения стран НАТО, захваченных российскими военнослужащими в ходе СВО.
Как сообщил в своем Telegram-канале Глава республики, мероприятие в Магасе приурочено ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.
«Выставка станет наглядным свидетельством героизма солдат и офицеров, которые защищают нашу Родину. Будет представлено более 18 единиц техники, в том числе боевые машины пехоты «Бредли», «Мардер», CV90, бронетранспортеры М113 и Cougar, бронеавтомобили Roshel, «Варта» и другие», — отметил Махмуд-Али Калиматов.
По его словам, посетители выставки смогут не только увидеть технику и оружие, но и узнать о нем подробнее от участников специальной военной операции. Будет работать и полевая кухня.