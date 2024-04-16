В столице Ингушетии в 2023 году на кадастровый учет поставлено более 500 домов

Документ выдается на основании кадастрового паспорта объекта. Этой работой последние три года в республике занимается межведомственная рабочая комиссия по постановке на учет объектов недвижимости и земельных участков. Она выезжает в каждое муниципальное образование и осуществляет сбор данных на объекты.

«За прошлый год только в Магасе с участием комиссии на кадастровый учет поставлено 524 дома и 204 земельных участка, зарегистрировано право собственности на 179 участков и 109 объектов ИЖС. Из 238 лиц, осуществляющих коммерческую деятельность, комиссией поставлены на учет 210. Такая же работа проведена в каждом муниципалитете», — отметил Глава региона.

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что без законного оформления собственного имущества, определения своего юридического статуса любой человек рано или поздно столкнется с серьезными проблемами. Кроме того, полный учет земель и объектов недвижимости необходим для социально-экономического планирования.