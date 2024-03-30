В столице Ингушетии задержали буренок 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии, коровы свободно гуляют по улицам, не боясь автомобилей и пешеходов. Животные представляют опасность для участников дорожного движения, а еще они заходят на детские и спортивные площадки.

В городской администрации напомнили, что за нарушение правил выпаса скота предусмотрена административная ответственность по нескольким статьям КоАП России.

Хозяев буренок настоятельно просят следить за КРС в будущем, а по поводу временного задержания позвонить по следующему телефонному номеру: 8 (988) 819-68-70.