В Сунже Ингушетии борются с неформальной занятостью

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, представители мэрии города разъяснили работодателям и работникам последствия неоформленных трудовых отношений. Также, в рамках данного мероприятия, сотрудникам торговых предприятий раздали информационные буклеты, содержащие сведения об опасности неформальной занятости.

«Подобные выездные мероприятия на территории города проводятся регулярно», — подчеркнули в администрации Сунжи.