В Сунже Ингушетии борются с неформальной занятостью

Павел Цороев
Фото:
пресс-служба мэрии Сунжи

Экономический отдел администрации Сунжи провел выездные мероприятия в рамках профилактики неформальной занятости в организациях различных форм собственности.

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, представители мэрии города разъяснили работодателям и работникам последствия неоформленных трудовых отношений. Также, в рамках данного мероприятия, сотрудникам торговых предприятий раздали информационные буклеты, содержащие сведения об опасности неформальной занятости.

«Подобные выездные мероприятия на территории города проводятся регулярно», — подчеркнули в администрации Сунжи.

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Неформальная занятость