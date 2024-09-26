В Сунже Ингушетии к 100-летию государственности республики покажут театрализованное шоу

Как информировали газету «Ингушетия» в Минкультуры республики, зрителям покажут исторический пролог и театрализованное музыкальное шоу, где будет представлена история развития субъекта за 100 лет.

Отмечается, что вход будет осуществляться строго по предъявлении пригласительного билета и документа, удостоверяющего личность — паспорта. Мероприятие состоится по адресу: улица имени Хашагульгова, 57. Начало в 17:30 мск.

"На время проведения памятных мероприятий, движение по некоторым улицам Сунжи будет перекрыто",- подчеркнула заместитель министра культуры Макка Куртоева.