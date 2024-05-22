В Сунже Ингушетии меняют ветхий водопровод по улице Трудовая

Отмечается, что изношенность данных труб составляет в настоящее время от 80% до 95%. Жители улицы Трудовая неоднократно обращались к муниципальным властям в связи с частыми порывами в водопроводной сети. Укладка новой полиэтиленовой трубы улучшит водоснабжение, так как она обладает большой пропускной способностью и долгим сроком службы.

«Работы планируются завершить до конца нынешнего месяца. Жителям улицы обеспечивается подвоз воды по всем поступающим заявкам», — подчеркнул мэр Аслан Умаров.