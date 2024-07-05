В Сунже Ингушетии начат второй этап благоустройства улицы Ленина

Отмечается, что в начале июня одна сторона улицы уже асфальтирована. Напомним, долгое время улица оставалась без ремонта после проведённых работ по укладке подземного газопровода. В настоящее время подрядная организация приступила ко второму этапу по укладке асфальта шириной до 6 метров.

«Обновление дорожного покрытия является важным шагом для поддержания инфраструктуры города и повышения качества жизни его жителей», — подчеркнул вице-мэр Халид Беков.