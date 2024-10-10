В Сунже Ингушетии принимают меры по пресечению несанкционированной торговли 

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, рабочей группой, состоящей из налоговиков, сотрудников профильных министерств, полицейских, работников администрации Сунжи, были составлены протоколы об административном правонарушении.

«Торговля на обочинах автомобильных трасс в городе является серьезным нарушением. Кроме того, нерадивые предприниматели зачастую не имеют разрешительных и сопроводительных документов, нарушают безопасность водителей и самих себя подвергают опасности. Выхлопные газы и пыль делают их продукцию токсичной», — подчеркнули в мэрии.