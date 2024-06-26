В Сунже Ингушетии прошел футбольный матч к Международному дню борьбы с наркоманией

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, по итогам соревнований первое место заняла команда ОСШ номер два, второй стала команда седьмой ОСШ, замкнули тройку призеров представители четвертой школы.

«Этот турнир стал не только поводом для здоровой конкуренции среди учащихся, но и напоминанием о важности здорового образа жизни и борьбы с негативными явлениями, в том числе и наркомании», — подчеркнули организаторы акции