В Сунже Ингушетии провели рейды по пресечению теневой занятости

Сотрудники отдела экономики и финансов муниципалитета проверили ряд торговых объектов на предмет регистрации в налоговом органе.

«Для осуществления законной предпринимательской деятельности, обязательно нужно в установленном порядке зарегистрировать юридическое лицо или приобрести статус индивидуального предпринимателя», — подчеркнули муниципальные служащие.

По их словам, с налогоплательщиками периодически проводятся разъяснительные беседы о необходимости соблюдения всех норм налогового законодательства.