В Сунже Ингушетии провели рейды по выявлению незарегистрированных автомоек 

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, для осуществления законной предпринимательской деятельности, необходимо в установленном порядке зарегистрировать юридическое лицо или приобрести статус индивидуального предпринимателя.

«В ходе контрольных мероприятий предпринимателям были вручены уведомления об обязательной постановке на налоговый учет. По истечению пяти дней, если не будут приняты меры, документы на владельцев автомоек будут переданы в прокуратуру», — рассказали в муниципалитете.