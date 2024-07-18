В Сунже Ингушетии проводят рейды по пресечению несанкционированной торговли арбузами

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, торговля арбузами и дынями в городе осуществляется с серьезными нарушениями, без разрешения и соответствующих сопроводительных документов.

По итогам мероприятия рабочей группой были составлены акты об обнаружении правонарушений на недобросовестных продавцов бахчевых культур.

«Рейды по пресечению нарушений субъектами нестационарной торговли на территории города будут продолжены», — заверили в мэрии Сунжи.