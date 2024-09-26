В Сунже Ингушетии семьям погибших участников СВО роздали продуктовые наборы

Как информировали газету «Ингушетия» в мэрии города, благотворительная акция проводится во всех муниципальных образованиях региона.

В набор продуктовой помощи входят мука, рис, сахар, сок, подсолнечное масло, молоко, чай, сладости и макаронные изделия.

«Эти продовольственные комплекты — наш небольшой вклад в дело поддержки тех, кто переживает непростые времена», — подчеркнул инициатор акции Махмуд-Али Калиматов.