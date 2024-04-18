В Сунже Ингушетии состоялся вечер памяти Героя России Алихана Калиматова 

В мероприятии в образовательном учреждении, названном в честь Героя, приняли участие начальник УФСБ России по республике Максим Шевляков, полковник Герой России Алексей Романов, близкие родственники Алихана Калиматова.

Напомним, 18 апреля текущего года исполнилось бы 55 лет Герою России Алихану Макшариповичу Калиматову. С 2002 года он служил в оперативно-разыскном управлении Второй службы ФСБ России.