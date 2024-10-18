В Сунже Ингушетии выявляют незаконные автомойки и газозаправочные станции

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в ходе последнего совещания в муниципалитете был озвучен план дальнейших шагов по выявлению незаконной предпринимательской деятельности.

Отмечается, что по всем АГЗС и мойкам, которые не выполнили обязательные требования, в соответствии с действующим законодательством дано поручение направить иски в суд для приостановления дальнейшего функционирования таких объектов.