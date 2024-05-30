В Сунже Ингушетии завершены работы по замене ветхого водопровода на улице Трудовая

Ибрагим Цороев
Фото:
пресс-служба мэрии Сунжи

В Сунже завершены работы по строительству нового водопровода на улице Трудовая, специалисты провели замену труб протяжённостью 600 метров. 

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, жители улицы неоднократно обращались в администрацию в связи с частыми порывами. 

«Это масштабное обновление инфраструктуры позволит улучшить качество водоснабжения в отдельно взятом районе», — подчеркнул градоначальник Аслан Умаров.

Напомним, данные работы являются частью плана мероприятий по ликвидации ветхих водопроводных сетей города.

Водоснабжение
Благоустройство
Муниципалитет