В Сунже Ингушетии завершены работы по замене ветхого водопровода на улице Трудовая

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, жители улицы неоднократно обращались в администрацию в связи с частыми порывами.

«Это масштабное обновление инфраструктуры позволит улучшить качество водоснабжения в отдельно взятом районе», — подчеркнул градоначальник Аслан Умаров.

Напомним, данные работы являются частью плана мероприятий по ликвидации ветхих водопроводных сетей города.