В Сунже Ингушетии завершены работы по замене ветхого водопровода на улице Трудовая

В Сунже завершены работы по строительству нового водопровода на улице Трудовая, специалисты провели замену труб протяжённостью 600 метров.
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, жители улицы неоднократно обращались в администрацию в связи с частыми порывами.
«Это масштабное обновление инфраструктуры позволит улучшить качество водоснабжения в отдельно взятом районе», — подчеркнул градоначальник Аслан Умаров.
Напомним, данные работы являются частью плана мероприятий по ликвидации ветхих водопроводных сетей города.