В Сунже обновляется коммунальная инфраструктура 

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, общая протяжённость заменяемого водопровода 700 метров. Аварийная бригада ЖКХ уже начала работу по раскопке траншеи для изъятия изношенного 75 мм водопровода. Новый водопровод будет с большей пропускной способностью — диаметром 90 мм.

«В связи с проводимыми работами по замене ветхих участков прорывы на водопроводных сетях города сократились на 70%», — доложил мэру Аслану Умарову руководитель аварийно-восстановительной бригады Халид Евлоев.