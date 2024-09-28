В Сунже завершилось главное мероприятие, посвященное 100-летию государственности Ингушетии

Мероприятие открыл Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, выразивший в своем выступлении гордость за достижения республики. Поздравительные адреса поступили от президента России Владимира Путина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и других высокопоставленных лиц.

Кульминацией праздника стало впечатляющее театрализованное шоу, погрузившее зрителей в богатую историю Ингушетии. В концерте приняли участие такие известные коллективы, как Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «МАГАС», «АРТ СТАВ ШОУ» Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье», Театр песни «ВИВА» из Москвы и многие другие. Каждый номер был уникальным и отражал культурное наследие Ингушетии и всей России.

Среди исполнителей были такие звезды, как Лолита Хашагульгова, Тамара Яндиева, Султан Ураган и другие, чьи выступления оставили неизгладимое впечатление. Особое внимание привлекла вокально-хореографическая композиция «Победа будет за нами», сопровождаемая фотопроектом, посвященным бойцам СВО.

Праздник завершился исполнением гимна Ингушетии.