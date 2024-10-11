В Сунженском районе Ингушетии незаконно вырубили бук

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД, при выезде на место следственно-оперативной группы в лесистой местности, на окраине предгорного сельского поселения Галашки обнаружены 27 бревен бука, длиной по 3 метра и диаметром 30-60 см, примерно 10 кубометров.

Стволы спиленных деревьев переданы на сохранение Сунженскому лесничеству. По данному факту правоохранителями проводится проверка.