В Сунженском районе Ингушетии отметили День отца

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, воспитанники культурного учреждения на сцене читали стихи, пели песни, показывали концертные номера.

«Отец — это гордость, защита и опора. Отцы культивируют в детях дисциплину, ответственность, стойкость и в то же время балуют, открывают им мир», — подчеркнул директор ДК Юсуп Евлоев.

В завершение мероприятия родителям детей были вручены памятные подарки и озвучены слова благодарности за воспитание достойной смены.