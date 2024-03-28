В Сунженском районе Ингушетии провели тематическую беседу «Молодежь против террора» 

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, в ходе общения со школьниками руководитель кружка ДК Загиев Адам рассказал, что такое терроризм, об уголовной ответственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере терроризма, о том, что именно подростки чаще всего становятся жертвами пропаганды террористической идеологии.

Отмечается, что заведующая алхастинской библиотекой Базгиева Марет предоставила учащимся информацию о чудовищном теракте, который произошёл 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве. В завершение беседы ее участники пришли к общему выводу о том, что необходимо сообща бороться с терроризмом.