В Сунженском районе Ингушетии проводится осенняя призывная кампания

Как сообщили газете «Ингушетия» в местном военном комиссариате, с 1 октября по 31 декабря нынешнего года в Вооруженные силы России из республики будет направлено 220 «срочников».

Отмечается, что призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Призывники, имеющие уважительную причину (школьники, студенты), а также заболевание или проходящие длительное лечение, после прохождения комиссии получают отсрочку от призыва.

В военкомате напомнили, что за уклонение от воинской службы предусмотрено согласно ст. 328 УК РФ наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей или лишение свободы на 2 года. Кроме того, административная ответственность и штраф ждут уклонистов за неявку в пункты призыва по повестке без уважительной причины.

«Убедительная просьба к призывникам не игнорировать повестки, явиться в военкомат Сунженского района и вовремя пройти медицинское освидетельствование», — подчеркнули в администрации района.