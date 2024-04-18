В Сунженском районе установили информационные щиты пожарной безопасности

На щитах размещены контактные номера диспетчерских служб, куда можно обратиться в случае обнаружения возгорания в лесу.

Работники Сунженского лесопожарного центра разместили стенды вдоль автомобильных дорог и в местах скопления людей на территории лесного фонда. Эта работа проводится ежегодно в рамках госзадания и направлена на снижение рисков образования лесных пожаров, возникающих по вине человека.

Отмечается, что, кроме того, в дальнейшем с жителями республики планируется проводить сходы, беседы, лекции в рамках федеральной информационной противопожарной кампании "Останови огонь!".‎