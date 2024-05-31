В Магасе обсудили вопросы обеспечения безопасности людей

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном парламенте, на встрече поднималась также тема укрепления материально-технической базы для сокращения времени реагирования на происшествия.

Кроме того, обсуждалась готовность региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, эффективность работы единого номера вызова экстренных служб «112», запасы материально технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

«В условиях СВО, постоянно растущей угрозы со стороны недружественных стран по отношению к России, обеспечение безопасности людей является общей приоритетной задачей», — подчеркнул Магомет Тумгоев.