В текущем году в Ингушетии обновят 25 мусульманских и христианских кладбищ 

«Эта деятельность имеет огромное значение для уважения и сохранения памяти об усопших, а также для обеспечения достойного ухода за местами захоронения», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что в прошлом году была проведена масштабная работа по реконструкции и благоустройству 33-х мусульманских и 7 православных кладбищ в городах Сунжа и Малгобек, горном Джейрахском районе, сельских поселениях Экажево, Пседах, Аки-Юрт, Вежарий-Юрт, Вознесеновское, Троицкое, Алхасты, Новый Редант и во многих других населенных пунктах.

«Хочу поблагодарить Микаила Гуцериева и благотворительный фонд «Сафмар» за оказываемую поддержку», — подчеркнул руководитель субъекта.