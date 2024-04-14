В убийстве несовершеннолетнего подозревается житель Ингушетии 

По данным собеседника издания, около полуночи 13 апреля в сельском поселении Инарки, находившийся в нетрезвом виде 43-летний мужчина, поссорившись с 58-летним односельчанином, выстрелил из зарегистрированного карабина Сайга-12С в припаркованную Volkswagen, принадлежащую оппоненту.

В результате ранение в живот получил племянник хозяина машины 2010 года рождения, который скончался в больнице.

В отношении стрелка следственным отделом по Малгобеку регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России.