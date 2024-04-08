В Верховном суде Ингушетии открыли портретную галерею к 100-летию судебной системы

Собеседник издания напомнил, что первым председателем Ингушского областного суда в 1924 году стал известный революционный деятель Юсуп Албогачиев. На этом посту в 1931 году его сменил Ибрагим Колоев.

После объединения Ингушетии с Чечней в 1934 году, созданным областным судом руководил Магомет Ханиев. В годы ВОВ обязанности председателя Верховного суда ЧИАССР исполнял Магомет Яндиев.

После возвращения ингушского народа из депортации 1944 года ВС ЧИАССР возглавляли Константин Бурмистров и Идрис Албастов.

Замыкают галерею портреты руководителей Верховного суда республики уже новой России. Первым председателем возрожденного в мае 1994 года Верховного суда Ингушетии стал Дауд Албаков. В 2007-2010 годах высшей судебной инстанцией руководил Михаил Задворнов. С 2011 года, в течение 12 лет — Ибрагим Фаргиев, который вложил много сил в развитие и совершенствование современной судебной системы, обеспечение ее открытости, укрепление авторитета.

«Глядя на эти портреты, мы понимаем, что нам уже гораздо больше 30 лет. Это достойная традиция, символизирующая связь времен и поколений», — сказал руководитель ВС региона Исса Газдиев, отметив, что идея создания портретной галереи принадлежит его помощнику Элине Целоевой.

В мероприятии приняли участие начальник управления судебного департамента в регионе Микаил Гадаборшев, судья ВС республики в почетной отставке Дауд Албаков.